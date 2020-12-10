誠美材11月營收月增6.4% 寫今年新高

偏光片廠誠美材（4960）今（10）日公布11月營收達9.06億元，月增6.4%、年減30.3%，為今年單月新高。誠美材營收較去年同期大幅下滑，主要因為對昆山奇美材料的持股降低，於去年第4季喪失控制力、不再認列營收導致；而隨著面板市況轉好，誠美材單月營收也在今年首度站上九億元大關，顯示營運近況持續加溫。

誠美材日前表示，目前接單大於產能，為對應訂單需求，四條線全能投產，訂單能見度已看到明年第1季。誠美材第4季產品組合以電視為最大宗占50%，其次顯示器占23%、筆電占12%，手機、平板等中小尺寸產品占15%；明年因陸系IT訂單提升，將變為電視45%、監視器30%、NB約占10%、中小尺寸占15%。

外界估計，誠美材本季已調漲部分機種，本業在10月已經轉盈，下季則會針對IT、TV等應用平均調升3％至5%，持續推升獲利增長。

另一偏光片廠明基材（8215）日前也已公布11月營收達13.46億元，月減0.3%、年增22.1%，外界估計，明基材本季營收有望超越40億元，站上六年單季新高。明基材表示，與去年同期相比，除了醫療業事受疫情影響持平之外，包括光學膜、隔離膜、偏光片等營收均有成長。