環球晶要併世創 徐秀蘭：有一定把握收購達65%股權

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）正式與德國矽晶圓大廠世創（Siltronic）簽訂商業合併協議，並於今（10）日下午舉行線上法人說明會，環球晶董事長徐秀蘭表示，對於達成公開收購至少65％股權的成就條件有一定把握度。

環球晶擬以每股125歐元現金，公開收購Siltronic全部流通在外普通股。若環球晶最終收購100％的Siltronic股權，總價金將為37.5億歐元。環球晶提出的收購價，較雙方在公告已進入最終階段協商前，Siltronic過去90天於Xetra交易市場成交量加權平均價格溢價約48％，較公告此併購討論前最後交易日的收盤價，溢價幅度為10％。

Siltronic最大股東Wacker Chemie已簽訂不可撤銷的應賣承諾協議，將應賣其持有的30.8％股權。

環球晶強調，併購Siltronic的4大效益，包括提升產能，滿足持續成長的客戶需求，還有進一步強化財務與營運能力以及業務規模，以及獲得更廣泛的客戶群，並預計產生的綜效，將為環球晶股東及客戶創造正面價值。