快訊

上周才說不支持 蘇揆今同意屏東2建設案可行性評估

川普狂輸40場訴訟...法律戰恐走到盡頭 「這問題」成關鍵

華碩商用PC 市占續坐台灣龍頭寶座

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

PC品牌廠華碩（2357）商用電腦銷售佳績再下一城，根據市調機構IDC最新統計顯示，華碩商用桌上型電腦自2005年第4季起，至今累計42季全台市占冠軍，2020第3季市占達到41.3%。

此外，華碩商用筆記型電腦第3季亦拿下市占第一，大幅領先對手14個百分點，即將迎向第16年台灣銷售龍頭紀錄。

華碩指出，商用筆記型電腦中，備受商務人士青睞的莫過於「極輕．疾快」ASUS ExpertBook B9(B9400)，僅880g起為世界最輕14吋商用筆記型電腦，亦為目前台灣市面上唯一擁有省電處理器，同時內建32G LPDDR4x記憶體的筆電，續航力與效能兼具。

華碩表示，搭載最高第11代Intel Core i7處理器、Intel Iris Xe顯示卡與雙SSD設計，支援RAID 0/1技術，在RAID 0模式下，資料讀取速度最快達7,000Mbps，並提供最高雙2TB儲存空間，輕鬆滿足程式編寫、運算及多工作業等高效能任務，更具備全新AI音訊降噪技術，遠距會議不受吵鬧背景音干擾，優化線上會議品質。

華碩 筆記型電腦

延伸閱讀

華碩零組件缺貨 壓抑11月營收僅月增0.4%

華碩：零組件缺貨 電腦供貨缺口達近三成

資訊月登場 華碩估年底買氣較去年看漲2成

雙A祭優惠 搶年底商機

相關新聞

台積電「調薪20%」搶才背後 暗藏台灣薪資結構3大警訊！

「護國神山」台積電於11月宣布，自2021年起，調整員工薪酬結構，員工底薪增幅達20%，創下歷年最高調整幅度。台積電在全球搶才大作戰中開了第一槍，引發各界關注台灣薪資問題的討論。

iPhone 12給力 和碩11月營收1791.92億元、月增近三成

代工廠和碩（4938）在iPhone 12上市加持下，帶動11月營收較上月大增近三成，也順勢將今年全年營收年增幅轉正。

台積電2030年台灣生產晶圓 擬25%用再生能源

台積電（2330）資深副總何麗梅今（10）日表示，「2030年台灣生產晶圓25%用電量來自再生能源。這是我們定的積極目標...

最強三劍客！USB4大一統時代來臨

USB4超級周期到來，相關概念股已經蠢蠢欲動，別忘了！

軟體吃掉全世界 台灣的軟體人才在哪裡？

日前我參加創投公會舉辦的「投資台灣高峰論壇」，台杉投資物聯網基金合夥人吳錦城談到，台灣的創投業應該更有世界觀...

鴻海響應CA100+目標 建立EPS+ESG永續營運理念

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（10）日出席「2020 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，與外界分享鴻海過去幾年來在企業...

環球晶正式同意收購德國世創　躍居營收最大矽晶圓廠

台灣矽晶圓大廠環球晶（6488）已同意以37.5億歐元（45.3億美元）收購德國同業世創（Siltronic），合併後的...

遠距應用需求強勁 廣達、仁寶年營收衝兆元

筆電市況夯，代工廠廣達、仁寶昨（9）日公布11月營運實績報佳音，廣達單月筆電出貨660萬台，創新高，營收重返千億元、達1...

三星叫陣台積 在美擴廠

三星叫陣台積，從先進製程PK、搶客戶訂單，延伸到美國製造。韓媒披露，三星於美國德州奧斯汀廠附近新買一塊140個足球場大的...

日經：聯電產能滿到明年Q2

日經新聞引述知情人士報導，英特爾、聯發科等大廠都搶著向聯電尋求支援，聯電大部分產能已滿載到明年第2季。晶圓代工龍頭台積電...

中科環差過關 台積利多

因應台積電等半導體業者製程技術提升、調整化學品項目及用量，中科管理局提出中部科學園區台中園區（原大肚山彈藥分庫）環境影響...

台灣大：5G滲透率明年衝20%

繼中華電信、遠傳宣布5G用戶數突破30萬後，台灣大總經理林之晨昨（9）日表示，台灣大5G用戶月前已經突破30萬戶，用戶升...

熱門新聞

打炒房動作一波波…實價登錄2.0 將揭門牌地號

政院拍板「實價登錄2.0」 預售屋納管、房價揭露至門牌

房市斷頭潮？央行鬆口：12月7日前案件按原核貸條件辦理

蘇貞昌勸敗三倍券：40幾萬人沒領 已領的近百億還沒用

力積電登興櫃 寫三紀錄

跟進0050換股！「小台灣50」新增長榮海、智邦等五檔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。