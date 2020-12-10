華碩商用PC 市占續坐台灣龍頭寶座

PC品牌廠華碩（2357）商用電腦銷售佳績再下一城，根據市調機構IDC最新統計顯示，華碩商用桌上型電腦自2005年第4季起，至今累計42季全台市占冠軍，2020第3季市占達到41.3%。

此外，華碩商用筆記型電腦第3季亦拿下市占第一，大幅領先對手14個百分點，即將迎向第16年台灣銷售龍頭紀錄。

華碩指出，商用筆記型電腦中，備受商務人士青睞的莫過於「極輕．疾快」ASUS ExpertBook B9(B9400)，僅880g起為世界最輕14吋商用筆記型電腦，亦為目前台灣市面上唯一擁有省電處理器，同時內建32G LPDDR4x記憶體的筆電，續航力與效能兼具。

華碩表示，搭載最高第11代Intel Core i7處理器、Intel Iris Xe顯示卡與雙SSD設計，支援RAID 0/1技術，在RAID 0模式下，資料讀取速度最快達7,000Mbps，並提供最高雙2TB儲存空間，輕鬆滿足程式編寫、運算及多工作業等高效能任務，更具備全新AI音訊降噪技術，遠距會議不受吵鬧背景音干擾，優化線上會議品質。