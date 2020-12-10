iPhone與遊戲機旺 和碩11月營收爆發、創歷史單月新高

和碩（4938）今（10）日公布11月營收，來到1,791.9億元，逼近1,800億元，不僅月增近三成，年增也有26.08%，單月營收改寫歷史單月新高，反映蘋果iPhone 12系列新機上市的拉貨潮。

累計和碩前十一月營收為1.25兆元，年增1.75%，今年累計營收轉正。

和碩董事長童子賢看好電動車業務進展，預期明年電動車相關業績有機會翻倍成長，他上週透露，已規劃配合客戶在美國德州設廠。

童子賢指出，台灣產官密切合作是好事，反觀美國是產業界各自發展。他認為，電池是電動車重中之重的部分，且應注意中國大陸也很積極發展。

他說，台灣如果不缺席，應該會在電動車領域找到機會。電動車的「電」，代表台灣過去以來擅長的資通訊、網路通訊及半導體有機會跨入此領域。

和碩業務的本質是服務業，用科技服務客戶，童子賢表示，和碩的客戶不只在美國，還有在歐洲與日本；至於海外製造據點，已規劃配合客戶在美國德州設廠。他預期，和碩明年電動車相關業績有機會翻倍成長。