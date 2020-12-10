台積電2030年台灣生產晶圓 擬25%用再生能源

台積電（2330）資深副總何麗梅今（10）日表示，「2030年台灣生產晶圓25%用電量來自再生能源。這是我們定的積極目標，也希望促進政策更新與綠色能源產業發展。」

何麗梅說，「台積電希望訂下積極的目標，來促進台灣再生能源的發展。台積電每年協助全球省電量是我們生產用電的四倍。」

在供應鏈採購上，何麗梅也說，「台積電從採購上著手，鼓勵供應商發展綠色製造。大家都知道EUV等機台設備都相當耗電，因此往前端延伸希望供應商在設計機台的時候就將節能環保納入，2016年台積電也就和供應商合作發展設備商綠色機台的驗證。」

何麗梅也透露，台積電也首度舉辦完成內部的節能創新競賽，催生同仁785個創新節能提案，持續邁向年省2億度電的效果。