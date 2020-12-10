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台積電氣候變遷管理KPI 資深副總何麗梅這樣說

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

半導體大廠台積電（2330）資深副總何麗梅今日出席2020國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇提到，台積電因應氣候變遷管理設定多項KPI，從十年多前台積電在企業社會責任委員會上就陸續設定相關落實方向，由於董事會重視「企業社會責任委員會每年（向董事會）報告不夠，現在每半年報告一次，未來若變成每季報告也不意外。」

何麗梅也提到，台積電也因應需求在2019年成立「企業社會責任執行委員會」由董事長劉德音擔任主席，重視綠色製造、責任供應鏈等，「對相關管理目標都設定KPI」，「過去大家台積電的人都會擔心達不到KPI是不好的事情，但現在大家已經願意承諾設定一個長期KPI來努力執行」，比如單位產品碳排放，「2030年台灣生產晶圓25%用電量來自再生能源。這是我們定的積極目標」。

台積電 氣候變遷

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