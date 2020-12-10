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iPhone 12給力 和碩11月營收1791.92億元、月增近三成

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
和碩董事長童子賢。 圖／聯合報系資料照片
和碩董事長童子賢。 圖／聯合報系資料照片

代工廠和碩（4938）在iPhone 12上市加持下，帶動11月營收較上月大增近三成，也順勢將今年全年營收年增幅轉正。

和碩今（10）日公布11月營收1791.92億元，月增29.7%、年增26.1%，為今年單月新高。

iPhone 12系列自今年10月起開賣，由iPhone 12、Pro打前鋒，iPhone 12 mini、Pro Max緊接著11月上市。

和碩自10月開始認列iPhone 12營收，自11月為止，單月營收連續8個月站穩千億大關。累計和碩今年前11個月營收1.26兆元，年增1.8%，全年營收增幅表現轉正。

目前，iPhone 12由鴻海、和碩包辦組裝業務，鴻海以高階機種為主，和碩主力則放在中低階手機。

和碩第4季動能主要來自iPhone 12及新款Xbox組裝業務，目前終端市場需求表現均強勁。

展望第4季，和碩總經理廖賜政先前釋出正面訊號，樂觀看待本季營運，通訊、消費性電子等非電腦產品可望成長，但NB因第3季基期高，加上零組件缺貨，預計第4季NB營收季減15-20%。

廖賜政表示，缺貨主要來自晶圓代工產能吃緊，最快明年第1季或第2季可紓解，疫情使得在家工作、線上學習、線上消費成為新的生活方式，只要半導體產能可以應付，正面看待第4季與明年營運，其中教育市場明年至少有30%成長。

營收 和碩 iPhone 12

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