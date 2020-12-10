集邦：明年首季DRAM均價回穩 有機會微幅上漲

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，包含PC DRAM、Server DRAM、Mobile DRAM、Graphics DRAM以及Consumer DRAM在內的DRAM領域，因整體屬寡占市場型態，供需動能較NAND Flash明顯健康許多。在歷經超過兩季的庫存修正後，為減緩預期後續漲價所造成的成本上升，2021年第1季預計買方將開始提高庫存水位加以因應，使價格有所支撐，整體DRAM的平均銷售單價將止跌回穩，甚至有微幅上漲的可能。

TrendForce旗下半導體研究處表示，PC DRAM（占總供給位元數13%）、Server DRAM（34%）、Mobile DRAM（40%）、Graphics DRAM（5%）以及Consumer DRAM（8%），從需求面來看，2021年第1季筆記型電腦的整機生產量預估為約5270萬台，除了受傳統淡季效應與農曆新年工作天數減少影響，加上今年第4季基期偏高，因此預估季減約9%。

然而，大部分的PC OEM品牌廠，受惠於今年筆電出貨暢旺（YoY 20%），PC DRAM庫存水位僅4~5周，因此預估短期內廠商增加庫存的意向，將會持續拉升需求動能。

從供給面來看，DRAM三大原廠三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）整體的供給位元成長在近兩季並未有大幅提升；此外，受惠於mobile DRAM的拉貨動能暢旺，第3季末起各廠就計畫性地將產能持續轉向該領域，導致PC與server DRAM產能受到排擠。因此，在2021年第1季需求有撐，供給未明顯成長的情況下，PC DRAM均價不易下跌。

從需求面來看，因每年首季均為品牌廠淡季周期，且每年第1季server DRAM的採購力道相較全年也普遍較低，然唯須留意data center在DRAM價格即將漲價前夕的提前補單動作。

整體而言，TrendForce認為價格落底、產能趨緊等因素，導致市場對於提前備貨的共識顯著提高。展望2021年，雖然每年首季度均為品牌廠出貨的淡季週期，但在價格反轉前夕與美光跳電事件的預期性心理影響下，將會刺激買方提前補單。且現階段由於市場近期由部分產品線率先領漲後，同時伴隨mobile DRAM與PC DRAM需求暢旺，server DRAM的價格下行區間有機會提前終結，明年首季將正式漲價。