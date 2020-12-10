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晶技年營收成長三成 明年展望看好

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

石英元件廠晶技（3042）今年營運受到下游5G相關及遠距相關的需求大舉䆁出，帶動今年全年營運成長，董事長林萬興表示，今年全年營收年成長幅度會在3成以上，明年全球需求持續成長，再加上該公司也將持續進行擴產，在需求旺盛及擴產的效益下，林萬興也看好明年全年營收也將較今年具雙位數成長。

晶技近幾年持續在5G研發及製程改善展現明顯的成果，由於擁有晶片設計、封裝能力，以及高精密產品量測能力，讓晶技成為各項電子產品5G新應用下的受惠者，也帶動公司今年業績無畏新冠肺炎疫情及中美貿易戰強勁成長。

林萬興也進一步指出，今年以來從下游的5G相關、NB及遊戲機帶動相當大的需求，且拉貨動能也是一下就衝上來，目前市場供給確實偏緊俏，主要由於這次整個產業供需問題，應該要從過去來看，林萬興說，從2016至2018年市場都呈現供過於求，但到了2019年時，產業需求明顯提升，供給開始出現吃緊，但由於對產業後市看不準、也還沒有把握，因此，全球較大的廠商沒人願意投資，造成現在的剛性需求上來之後，供給出現緊俏情況。

時序已接近今年底，林萬興表示，今年營運較去年成長3成以上是明確的，至於明年營運展望，林萬興表示，今年雖然在8、9月已有擴產動作，但目前看來仍是無法滿足下游客戶的強勁需求，因此，晶技決定在明年3月之前，再進行擴產，對需求面看法強勁，擴產計畫提前到明年第1季底前完成，因此，預期明年全年營運也可望維持雙位數成長。

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