力旺、熵碼攜聯電 推首個PUF應用安全嵌入式快閃記憶體

力旺電子（3529）及其子公司熵碼科技(PUFsecurity)與位居全球領導地位的晶圓大廠聯華電子（2303）(UMC)今日宣布，三方成功共同開發全球首個PUF應用安全嵌入式快閃記憶體解決方案PUFflash。

熵碼科技的PUFflash結合三方技術強項，將力旺電子的NeoPUF導入聯華電子55奈米嵌入式快閃記憶體技術平台，為市場提供了安全嵌入式快閃記憶體解決方案。PUFflash最主要的特色為，透過其內置的PUFrt信任根增強了嵌入式快閃記憶體的安全性，同時又能保有嵌入式快閃記憶體原先的讀取效率。

在與熵碼科技的合作下，力旺電子更加強化其提供完整業務服務和技術方案的能力。「熵碼科技的PUFflash透過完善的數位設計使PUF和嵌入式快閃記憶體能以最有效率的方式作結合」 力旺業務發展中心副總何明洲表示。「隨著PUFflash的發展，我們為客戶提供了整合性解決方案來加密保護儲存在快閃記憶體中的重要資料。」

「力旺電子和熵碼科技的PUFflash是我們嵌入式Flash客戶所樂見的資源，這些客戶希望客製其IC以服務於IoT和其他安全市場。」對此次合作開發的成果，聯電矽智財研發暨設計支援處林子惠處長表示：「我們對此次共同開發以及在55nm ULP eFlash技術平台上成功驗證的結果感到非常滿意，因為這些製程正是專門為滿足物聯網應用所需的性能表現和極低功耗要求而設計的。」

「PUFflash增強了MCU和SoC嵌入式NVM存儲的安全性，保護了用戶數據和重要的韌體資產。」熵碼科技執行副總楊青松表示：「PUFflash還具備防偽效益，以保護產品的供應鏈，從而簡化產品生命週期的管理工作。」

聯華電子已與數十家客戶在其極具成本效益的55ULP (Ultra Low Power) eFlash技術平台展開業務合作，瞄準多項市場包括MCU、晶片卡、消費性電子和汽車產業。