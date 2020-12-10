鴻海建立EPS+ESG思維 落實永續營運理念

鴻海科技集團（2317）董事長劉揚偉今（10）日出席「2020 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，與外界分享鴻海過去幾年來在企業社會責任領域的投入，藉由創造新營運商機、降低「隱形成本」等措施，逐步構築「EPS + ESG =永續營運」的思維。劉揚偉也藉此論壇說明集團在宣布響應「氣候行動100+」的具體的目標與承諾遠景，期望能帶動供應鏈和同業能夠一起響應，共同建立責任製造的準則。

鴻海科技集團已於11月6日正式宣示，響應氣候行動100+（Climate Action 100+） 指導委員會所提三大目標，鴻海旗下所屬廠區，除遵守當地政府的碳排放政策，也將持續強化氣候變遷治理、對溫室氣體排放採取行動及依照氣候相關財務揭露建議（TCFD）進行資訊披露。在今年年初時，也已於CSR報告書中立下相關綠色環境保護目標（與2015年相比），當中減碳目標2020年的碳排放目標將下降24%、

節能目標2020的節能目標為22％、廢物處理目標100%轉換率、焚化率低於10%。

劉揚偉表示，真正的領導級企業，不只是商業世界的領導，也應是社會的領導力量。因此永續經營，除了反映企業財務數字的EPS外，彰顯企業在社會、環境永續發展貢獻的ESG也越顯重要。這就是我們「永續經營＝EPS+ESG」的理念。

座談中，劉揚偉除了分享對「環境」保護設下目標宗旨外，也提到「公司治理」、「社會參與」的部分，鴻海過去一年來推出的許多新措施，他表示，在對內、對外溝通方面，自去年下半年開始，鴻海打開園區大門，在中國大陸幾個主要園區舉辦「開放富士康」活動，讓員工眷屬、社區鄰里、大專院校能更了解集團運作情形；對內則是每一季舉辦「員工座談」，由董事長與基層同仁面對面溝通，即使疫情爆發後，也透過視訊的方式持續召開。

在員工福利方面，也因為公司內部的直接溝通，了解員工的需求，因此今年下半年在深圳龍華廠區推出第一階段「好管家」宿舍改善計畫，優化同仁在園區內的住宿環境，讓員工住得安心、住得舒服。在台灣，鴻海照護員工的範圍也不斷擴大提升，今年提高員工生養育福利，推出「0到6歲公司養」的策略，只要7足歲以前的鴻海寶寶，每個月都能領1萬5的養育津貼。到目前為止，總共有1,052名「鴻海寶寶」受惠。此外，鴻海在民國93年就成立了鴻海教育基金會，到今年已經16年了，歷年來基金會已經幫助全台灣超過三萬名學生，捐助了超過20億元用於社會的救助參與、多元教育等。