2021年IT領導者目標 數位轉型、資安成焦點

開放原始碼軟體大廠紅帽公司今（10）日宣布2021年技術目標調查結果，顯示數位轉型和資安依然是明年的發展重點，並有超過四分之一受訪者表示將在明年選擇採用混合雲策略。

這項調查在今年7月至9月間進行，訪問了1,400位IT專業人士，其中多數任職於年營收超過一億美金的公司，包括紅帽的客戶及多元背景的業界人士。調查指出，2021年IT部門將優先投資經費於資安、IT及雲端管理，以及雲端基礎架構等領域，並以效率提升、安全性提高及成本降低為最希望達到的數位轉型成效。

在雲端使用方面，調查中有27%的受訪者表示，未來12個月內會採用以混合雲為優先的雲端發展策略，17％表示將以私有雲為主，12％規劃在單一公有雲上進行標準化，11％正走向分開運用多個公有雲的多雲策略，10％預計以公有雲為優先。

紅帽指出，未來12個月內採用三個以上雲端平台的企業將顯著增加。儘管目前僅22％的受訪者表示正採用至少三個雲端平台，但是有51％的受訪者指出未來12個月內將會有類似的規劃。

以地區來看，中南美洲及亞太區會是轉變最大的地區，兩地區都計畫將雲端平台數量增加至四個以上。

機器學習量產面臨考驗

此外，也有大約半數受訪者表示正在考慮在未來12個月內導入人工智慧（AI）或機器學習（ML）技術，但同時指出「跨部門合作將產品量產」以及「管理AI及ML工具與框架」是規劃及運作機器學習專案時的兩項首要難題，而「提供基礎架構」和「資料取得」也被認為將是導入機器學習的重大挑戰。