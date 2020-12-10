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邑昇研發電動自行車「DOSUN」 2021年Q1開始交車

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

邑昇實業（5291）近期研發設計之電動自行車亦有所斬獲，以自有品牌「DOSUN」推出「CRONUS ebike」主打台灣山區輕旅遊市場，出廠即標配自家德規LED魚眼頭燈，隱藏式電池設計、制動力強大的油壓碟剎，5段電力輔助設計、高解析彩色儀表板，以及出力順暢的中置電機，顯示邑昇強大的研發能量。「CRONUS ebike」已於本月初開始預購訂車，預計2021年第一季起陸續交車，新產品的加入可望成為邑昇明年重要成長動能之一，可帶動公司營運升級不間斷。

邑昇實業11月合併營收為1.03億元，年增11.15%，邑昇指出，儘管PCB進入淡季，然LED自行車燈市場因歐美疫情帶動淡季不淡，出貨仍維持暢旺，使月營收站上億元大關，累計前11月合併營收11.13億元，年減幅度持續收斂至年減2.47%。

邑昇進一步表示，PCB事業以少量多樣化為利基，產品應用集中在工業電腦、工控等領域上，由於今年因新冠肺炎疫情影響，下游客戶採取較保守的採購政策，在補足安全庫存水位後拉貨動能趨緩，進入產業週期性淡季。

在LED自行車燈方面，邑昇實業表示，進入秋冬後出貨仍持續暢旺，主要受惠因疫情使得歐美自行車市場需求不斷擴大，帶動周邊產品供應鏈供不應求，再加上年終消費旺季、終端零售如黑色星期五及耶誕購物檔期推升下，LED自行車燈出貨淡季不淡，挹注邑昇11月營收呈現年成長走勢。

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