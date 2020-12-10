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宏碁擴大AI應用 搶攻社區智能服務

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

品牌宏碁（2353）繼今年8月攜手「歐加智能」展示智慧家居空間的全貌後，現又擴大AI應用範疇，從居家生活圈的智能服務向外推向社區，從家居的室內空間延伸至社區大廳、停車場等公共場域，採用「宏碁AI智能移動式感測報到系統」、「宏碁AI智能精準投放系統」、「宏碁AI門禁系統」進行辨識偵測互動，同時搭配「宏碁Air Monitor Pro空氣品質解決方案」，加入健康安全與智慧便利等元素，創造業界最智慧的社區管理服務，打造後疫情時代的智慧健康新生活。宏碁並參加台北國際建築建材展，展示最新應用。

「宏碁AI智能移動式感測報到系統」可設置於社區大廳，對所有進出人員，進行人臉特徵比對，同時採用不可逆人臉特徵及匿名化ID等多項機制，在保障人員隱私的情況下，並做24小時溫度監控，警衛可在溫度異常時，透過額溫槍再次確認訪客溫度，進行防疫把關；另外, 還可透過平板電腦、手機或電腦即時加入照片、提供系統搜尋找出黑名單訪客，讓警衛可在第一時間攔下不受歡迎的訪客，避免住戶受不必要的打擾。

透過宏碁建立的雲端平台由中央派送撥放內容至社區內公共場域看板，透過辨識住戶，依年齡、性別播放合適的社區公告或廣告，住戶亦可透過浮空手勢翻閱社區近期不同公告內容，避免接觸設備，降低疫情傳播的可能，讓溝通精準、安全又暢通。

此外，宏碁提供智慧停車場方案，透過歐加E-BOX智能主機連動宏碁AI門禁系統，進出大門零接觸，辨別為住戶即自動開啟門鎖，有效節省人力與排隊等候量測時間；另外也還可開啟指定住戶之停車區域照明；加強行動區域安全性，停車場平時僅部份亮燈，有效節省照明電力。

後疫情時代呼吸健康逐漸備受重視，宏碁的空氣品質解決方案，內建空氣品質感測器、整合多項改善設備，透過串接歐加E-BOX智能主機，連動家中設備，實現「AIoT智慧健康居家概念」。

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