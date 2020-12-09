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3C通路雙雄業績比拚 燦坤11月靠這項商品追回4.25億元

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
燦坤董事長林技典。（本報系資料庫）
燦坤董事長林技典。（本報系資料庫）

3C通路雙雄第4季業績大車拼。燦坤（2430）11月營收17.77億元，年增13.1%、月增26%；全國電（6281）11月營收13.52億元，年增10.5%、月增7.9%；燦坤在11月在蘋果新手機iPhone 12助益下，單月一口氣追回4.25億元，前十一個月3C雙雄營收差距只剩2.47億元，12月是今年最後一個月，還有得拼。

燦坤指出，11月營收17.76億元，月增26%，年增13.1%，月增及年增均有雙位數成長，iPhone 12扮演的營收貢獻度最大。加上該月有會招、大型門市Awesome加入營運，以及十代店整改出擊，帶動11月業績月增高達二成以上。

燦坤表示，目前iPhone 12 跟iPhone 12 mini貨源皆充足（除了部分顏色缺）；最受歡迎的是iPhone Pro 12，目前Pro系列有缺貨情形。

法人認為，iPhone 12在11月替燦坤帶進逾4億元業績，對營收的效益還會持續到12月、買氣甚至到明年的春節前後。

前十一個月燦坤營收177.35億元，年增1%。燦坤強調，12月是業績的大月，除有資訊月檔期之外，另有大型店陸續展店、電競商品的品牌月促銷、蘋果新手機陸續交貨、尾牙、耶誕節送禮等商機，看好比去年同期將有二位數成長可期。

全國電則表示，11月營收成長有三大主因，包括破盤、雙11促銷，以及Digital City 大型門市展店已達25家助陣。特別是Digital City展店提前達到至年底要達25家的目標，帶動前十一個月營收179.82億元，年增10.4%的來源。

在獲利上，目前也以全國電領先。全國電前三季歸屬於母公司淨利4.91億元，年增31.6%，每股純益（EPS）4.95元。燦坤前三季淨利歸屬於母公司2.08億元，年增29%，EPS 1.25元。

分析師認為，全國電以家電產品銷售見長，尤以家用冷氣賣出的台數，在3C通路稱冠，燦坤則以資訊產品為重，蘋果商品是下半年業績增長的來源。隨著雙方在加強不足的之處，並在大型店展各有新的品牌吸引客群，有助雙方良性競爭，拉抬業績向上的動能。

營收 燦坤

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