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遠傳5G支援2021臺北跨年 friDay影音獨家多視角轉播

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
無法前往臺北跨年晚會現場的民眾，則可透過遠傳friDay影音線上收看「臺北最High新年城-2021跨年晚會」直播，一起燦笑迎新年。圖／遠傳電信提供
無法前往臺北跨年晚會現場的民眾，則可透過遠傳friDay影音線上收看「臺北最High新年城-2021跨年晚會」直播，一起燦笑迎新年。圖／遠傳電信提供

遠傳電信為2021臺北市府跨年盛典的最大贊助商，連續兩年支持國際關注的跨年晚會，遠傳心5G精心備妥5大菜色，邀請民眾參與「遠傳心5G 玩轉臺北跨年晚會」，在與製作團隊必應創造歷經百次的技術討論、測試後，遠傳將攜手臺北市政府，提供優質的5G饗宴，無法前往臺北跨年晚會現場的民眾，則可透過遠傳friDay影音線上收看「臺北最High新年城-2021跨年晚會」直播，一起燦笑迎新年。

遠傳表示，為讓跨年活動現場，遠傳用戶擁有最佳的行動網路服務，遠傳將在市府前廣場、仁愛路四段的路燈加裝4G與5G的基地台，提供跨年夜市府前熱區較往年多2倍的網路數據傳輸容量，提供用戶優質的4G與5G網路訊號，跨年現場想打卡、直播、視訊通話，都能順暢地透過網路與各方親友即時分享跨年的喜悅。

遠傳電信策略規劃暨品牌管理處副總經理陳萍坽表示，遠傳電信全心全力投入，在與必應創造歷經上百次的技術討論、測試後，遠傳將運用5G的技術能量，提供觀眾在5G時代體驗絕佳的影音觀賞體驗，以目前的籌備計劃來看，今年的跨年晚會轉播元素豐富、畫面視覺變化多端，堪稱跨年晚會轉播17年來的最大幅度升級。

跨年晚會 遠傳電信 5G

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