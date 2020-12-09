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阿里巴巴國際站統計 台灣商家進駐量年增30%

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟。記者蔡敏姿／攝影
阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟。記者蔡敏姿／攝影

受限新冠肺炎疫情，台灣中小企業經營外貿生意無法循以往模式參與實體展會拓客，阿里巴巴國際站今日舉辦「2020外銷電商領袖大會」，阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟宣佈，全面升級數位化外貿操作系統，推出由阿里巴巴達摩院所研發的全新AI虛擬主播「Ava」，幫忙中小企業克服外貿困境，加速搶攻全球線上外貿商機，讓外貿越來越簡單。

阿里巴巴國際站指出，新冠肺炎疫情促成全球消費習慣改變，電商模式被接受程度提高，帶動全球B端買家與C端賣家採購需求上升。以阿里巴巴國際站9月「全球採購節」為例，全站交易總額較去年同期成長133%，訂單數增長128%，支付買家數增長83%，新買家占所有買家的三分之一。

阿里巴巴國際站觀察，疫情爆發以來平台上日均活躍買家年增率已達到100%，新買家具有年輕化、多國化、無線化的三大趨勢。許多台灣中小企業也積極導入電商外貿模式，進駐阿里巴巴國際站的台灣商家年增率達30%。

郭奕麟表示，台灣有許多可被稱為隱形冠軍的中小企業，擁有出色的研發製造能力，阿里巴巴國際站提供來自190國買家、超過2億商品與豐富的數據分析，幫助中小企業更快速、便捷地降低獲客成本。阿里巴巴國際站將推出全球首個跨境貿易虛擬主播「Ava」，結合阿里巴巴集團多項最新前沿技術，調整虛擬主播外觀、24小時隨時為不同時區的買家服務外，更能快速切換18種語言，即時回答全球買家的詢盤與商品問題，成為中小企業搶攻直播電商商機的又一得力助手。

此外，為解決導入跨境電商平台過程中可能遭遇的痛點，幫助台灣中小企業無痛轉型外銷電商菁英領袖，阿里巴巴國際站亦宣佈將全面升級數位化外貿操作系統，重點涵蓋用戶、技術、服務與供給四大面向。

台灣業者、寵物清潔日化商艾穎實業從經營台灣C端市場起步，6年前開始參展做外銷，於疫情爆發後因無法出國拓展業務而加入阿里巴巴國際站，短短幾個月就接觸到近50個國家的新客戶。艾穎實業總經理夏綾那表示，加入網路平台，公司內部組織也隨之做調整以因應電商平台快速的需求，順利開發了印度、馬來西亞、新加坡等新市場，同時也透過國際站接觸到了以往沒想到的烏克蘭、智利、緬甸等國，取得客製化的小單，在阿里巴巴國際站上做到將近百分之百的回購率。

阿里巴巴集團 跨境電商

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