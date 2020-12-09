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南亞科因應氣候變遷 榮獲CDP最高等A級榮譽

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

國際環境評鑑指標CDP(原碳揭露專案)公布2020年度評鑑結果，南亞科技（2408在「氣候變遷」(Climate Change) 類別評鑑中榮獲「A」最高等級榮譽，並於「水安全」(Water Security)類別評鑑為領導級「A-」，肯定南亞科致力於應對氣候變遷與水資源管理，為全球永續目標而努力！

南亞科連續三年參加由國際投資人發起的CDP，揭露能源與碳管理策略與績效，獲得氣候變遷領導級的評級，今年更於全球9,526家參與企業中入選為「A」最高等級，並於揭露水資源應用與管理策略，獲得領導級評等。

南亞科技總經理李培瑛表示：「南亞科做為半導體產業重要成員，深刻了解氣候變遷與水資源對營運之影響，公司加強氣候韌性調適，積極減緩溫室氣體排放，將綠色管理融入企業經營中，持續進行各項節能方案；透過完整的廢水回收鏈善用每一滴水，未來將繼續善盡低碳生產與保護環境之責，以綠色科技生產者之使命與地球共好。」

因應全球氣候變遷與永續發展局勢，南亞科以產品研發與創新能力，積極解決氣候變遷困境。南亞科設有風險管理委員會，並視氣候變遷為重大風險，導入氣候相關財務揭露機制TCFD，鑑別氣候變遷的相關風險與機會，強化其與公司營運的連結。

此外，南亞科永續發展委員會積極推動環境永續發展計畫，制訂溫室氣體管理、資源循環再利用以及綠電目標，2018年起導入ISO 50001認證之能源管理系統，並於2019年投資2,180萬打造即時監控平台，結合AI與數據分析科技改善節能落實綠色生產，近兩年共實施74件節能計畫，年節電效益高達4,500萬度，實踐創新科技為環境作出正向貢獻。

南亞科的營運據點皆座落於台灣，降雨量在地域、季節的分布不均，容易造成地區性、季節性的乾旱，又因半導體生產需水量大，缺水將造成生產中斷，因此，為避免先天條件的水資源風險，公司持續推動節水措施，製程回收率已達97%，並建置雨水回收系統與廢水回收系統，三者總計提供公司百分百的短期用水量。未來兩年也將持續優化製程提高用水回收，並將投入新台幣4.8億元優化廢水處理系統。

產品開發上，南亞科以生命週期分析(LCA)與綠色設計(Design for Environment)，致力研發先進且高效率低耗能的環境友善產品，並強化價值鏈溫室氣體盤查完整性(涵蓋範疇三)，以辨別溫室氣體產生熱點，偕同產品價值鏈做出改善。2019年所銷售的低耗能DRAM產品佔比已逾7成，協助消費者節省一年約4億952萬度電力的消耗，減碳效益等同於561座台北大安森林公園的吸收量。

南亞科致力成為「智慧時代，最佳記憶體夥伴」，以永續精神打造強韌企業體質，先後榮獲「天下CSR企業公民獎」、「台灣企業永續發展獎」、「國家永續發展獎」等國內外大獎肯定，我們深信與環境共好，成為地球的最佳夥伴，才能使企業永續經營。南亞科將持續以自身創新研發能力與綠色生產管理實力，與各方利害關係人為地球環境共同難題努力，打造美好家園。

南亞科 氣候變遷

延伸閱讀

南亞科技因應氣候變遷 榮獲CDP最高等A級榮譽

CDP評比 世界先進連兩年獲A¯等級

元大金獲CDP最高等級「A」認證 為金融業最佳成績

致力氣候變遷、水安全 台達獲CDP「雙A」領導級企業

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