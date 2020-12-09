快訊

偵查佐為找消失12年的女孩想破頭 老婆一句話突破瓶頸

美威州空軍國民兵F-16戰機驚傳墜毀 飛行員生死未卜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新年音樂會元旦登場 施振榮：以經典音樂讓世界聽見台灣

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
宏碁創辦人施振榮。聯合報系記者蘇健忠／攝影
宏碁創辦人施振榮。聯合報系記者蘇健忠／攝影

由宏碁集團創辦人施振榮發起的《臺灣的聲音 新年音樂會》即將在2021年元旦登場，在國內十多家企業攜手共襄盛舉下，身為音樂會共同製作人的施振榮表示，將再次以台灣經典音樂讓世界聽見台灣。

《新年音樂會》即將在明年元旦邁入第三屆，施振榮從三年前還只是個「菜鳥製作人」，如今隨著新年音樂會的收視率與支持者眾多，他也笑說，如今應該可以躍升為「金牌製作人」，同時更是「王道製作人」，以王道的思維來製作新年音樂會，希望所有參與者能共創價值且利益平衡。

施振榮表示，三年來大家一起努力把台灣的聲音用世界通用的經典音樂規格介紹給國人，也透過網路傳送到全世界，讓全世界看見台灣也聽見台灣的聲音，期待有朝一日來自台灣的新年音樂會也可與國際知名的維也納新年音樂會齊名，對人類的文明做出更多貢獻。

新年音樂會演出的曲目安排，強調來自台灣多元的聲音（包括台灣金曲、歌仔戲京劇、原住民及台灣作曲家新創作品等），以三種代表台灣的顏色—台灣紅、台灣青、台灣金，搭配提琴、音符、五線譜等古典音樂的元素進行設計，希望以此具有現代感的主視覺在國際上推廣，建立起品牌形象。

他並指出，音樂是每個人生活中最頻繁接觸到的文化，《臺灣的聲音》由台灣傑出的新生代演奏家，以古典音樂做為國際溝通的語言，演奏出台灣作曲家的作品，相信不僅能提升國民的音樂素養，也藉由精緻的經典音樂演奏，讓全世界看見台灣、聽見台灣。

且有別於往年，明年元旦的新年音樂會開場，將邀請甫入圍金曲獎最佳演唱人的女高音林錦如獻唱台語版的〈心向天明〉防疫歌曲，同時特別邀請防疫醫護人員參加音樂會，藉此向勞苦功高的防疫英雄們致敬。

施振榮也特別向參與贊助支持新年音樂會的企業致謝，在十多家國內企業力挺下，讓新年音樂會再次向世界發聲，包括中國醫藥大學附設醫院、中華電信、台北仁濟院、台積電文教基金會、台灣中油、台灣電力、全聯實業、宏碁基金會、花仙子、京懋建設、南山人壽、將捷集團、富邦集團、新光金融控股、聚陽實業及基金會、聯華神通集團、藥華醫藥等單位。

2021《臺灣的聲音 新年音樂會》演出者包括：灣聲樂團音樂總監暨指揮李哲藝、灣聲樂團、傳藝金曲獎最佳演唱人入圍/女高音林錦如、國際知名長笛女神/崔娜卿(Jasmine Choi)、傳藝金曲獎最佳傳統音樂詮釋獎及最佳原住民語專輯獎獲獎原民團體/泰武古謠傳唱、歌仔戲名伶/唐美雲、國光劇團首席文武老生/唐文華、以及臺灣電影音樂交響組曲製作及導聆人/藍祖蔚。

音樂會 施振榮 金曲獎

延伸閱讀

宏碁筆電11月營收年增68％ 股價開高領漲大盤

宏碁11月營收 增12%

施振榮提「兼商」思維 盼打破「奸商」刻板印象

施振榮提「兼商」新思維 倡議從商替社會創造價值

相關新聞

又有「叛將」？台積電不回應 網酸：赴陸工作等於叛國嗎

國內半導體晶圓代工龍頭台積電（2330）日前傳出有員工跳槽，對此台積電不予評論，但強調若確認違反競業禁止條款將究責、決不寬貸，董事長劉德音亦直言「與事實不符」，指出這半年疫情嚴峻、誰敢離開台灣。近日又有媒體報導台積電高階技術人才跳槽陸晶圓代工廠，並指這群人是「叛將」，讓不少人反彈「乾脆說去對岸工作的全都是叛國賊算了」。

新年音樂會元旦登場 施振榮：以經典音樂讓世界聽見台灣

由宏碁集團創辦人施振榮發起的《臺灣的聲音 新年音樂會》即將在2021年元旦登場，在國內十多家企業攜手共襄盛舉下，身為音樂...

海基會代理董事長許勝雄：以民間身分參加兩岸企業家峰會

海基會代理董事長許勝雄今日出席兩岸企業家峰會引起關注。許勝雄在今日受訪時強調，他來與會與海基會代董事長的身分無關，他是以兩...

看你要落跑還是要跳樓！黃崇仁走過1200億負債 能否靠力積電一掃陰霾？

在台積電、聯電兩大晶圓廠業績持續飆高的此刻，另一家台灣晶圓代工廠力積電也將在12月登上興櫃。從記憶體廠轉型至今，力積電董事長黃崇仁的兩路規畫，能讓力積電自此走得穩健？

台積電獲2021 IEEE企業創新獎 7奈米製程受國際肯定

台積電今天宣布榮獲2021年IEEE企業創新獎，因其在7奈米製程技術上的國際領先地位，尤其生產出許多5G行動、具有節能效...

騰輝電子：銅箔基板所需原料大漲兩成 將反映漲價

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）看好明年，展望2021年，將聚焦鋁基板應用面擴大，高頻高速與載板等利基產品積極終端推...

台積電獲2021年IEEE企業創新獎 7奈米領先地位受肯定

台積電（2330）今(9)日宣布獲2021年IEEE企業創新獎，肯定在7奈米製程技術上的領先地位，協助客戶實現多樣化應用...

減碳節水 台達獲CDP雙A殊榮

國際非營利組織ＣＤＰ（原碳揭露專案）評鑑昨天公布二○二○年氣候變遷報告，台達在「氣候變遷 」與「水安全」兩大環境主題均獲...

聯電11月營收 意外下滑

聯電昨（8）日股價再度攻上18年來新高價，終場收50.9元，市值增至6,323億元，穩居台股市值第七大公司，但外資連續三...

聯發科5G旗艦晶片 下季亮相

聯發科執行長蔡力行昨（8）日首度透露，旗下最新5G旗艦晶片將於明年首季發表，希望趕在農曆新年前推出。業界認為，隨著高通日...

蔡力行出席IEEE大會 變身推銷員

聯發科執行長蔡力行昨（8）日出席IEEE全球通訊大會（IEEE GLOBECOM 2020），當起該公司晶片的推銷員，他...

蔡力行談疫後「新常態」 推升營收

聯發科執行長蔡力行昨（8）日表示，新冠肺炎疫情肆虐全球之後，「新常態」將加速數位經濟發展，人們居家時間變長，推升相關需求...

熱門新聞

打炒房風暴 房地交易面臨斷頭

建商「會痛」 房價有望下修

金管會將開放國人定期定額買美股 有助央行阻升新台幣

聯電11月營收 意外下滑

房價漲都因剛性需求？學者：打炒房是照妖鏡

實價登錄3.0 規範紅單轉讓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。