南亞科技因應氣候變遷 榮獲CDP最高等A級榮譽

國際環境評鑑指標CDP（原碳揭露專案）公布2020年度評鑑結果，南亞科技（2408）在「氣候變遷」（Climate Change）類別評鑑中榮獲「A」最高等級榮譽，並於「水安全」（Water Security）類別評鑑為領導級「A-」，肯定南亞科致力於應對氣候變遷與水資源管理，為全球永續目標而努力！

南亞科技連續3年參加由國際投資人發起的CDP，揭露能源與碳管理策略與績效，獲得氣候變遷領導級的評級，今年更於全球9,526家參與企業中入選為「A」最高等級，並於揭露水資源應用與管理策略，獲得領導級評等。

南亞科技總經理李培瑛表示，南亞科技做為半導體產業重要成員，深刻了解氣候變遷與水資源對營運之影響，公司加強氣候韌性調適，積極減緩溫室氣體排放，將綠色管理融入企業經營中，持續進行各項節能方案；透過完整的廢水回收鏈善用每一滴水，未來將繼續善盡低碳生產與保護環境之責，以綠色科技生產者之使命與地球共好。

南亞科技的營運據點都在台灣，因降雨量在地域、季節的分布不均，較容易造成地區性、季節性的乾旱，又因半導體生產需水量大，缺水將造成生產中斷，因此，為避免先天條件的水資源風險，公司持續推動節水措施，製程回收率已達97%，並建置雨水回收系統與廢水回收系統，三者總計提供公司百分百的短期用水量。未來兩年也將持續優化製程提高用水回收，並將投入4.8億元優化廢水處理系統。

因應全球氣候變遷與永續發展局勢，南亞科技以產品研發與創新能力，積極解決氣候變遷困境。南亞科技設有風險管理委員會，並視氣候變遷為重大風險，導入氣候相關財務揭露機制TCFD，鑑別氣候變遷的相關風險與機會，強化其與公司營運的連結。