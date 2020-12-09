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又有「叛將」？台積電不回應 網酸：赴陸工作等於叛國嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有媒體報導台積電高階技術人才跳槽陸晶圓代工廠，並指這群人是「叛將」。 報系資料照／記者黃仲裕攝影
近日有媒體報導台積電高階技術人才跳槽陸晶圓代工廠，並指這群人是「叛將」。 報系資料照／記者黃仲裕攝影

國內半導體晶圓代工龍頭台積電（2330）上個月傳出有員工跳槽，對此台積電不予評論，但強調若確認違反競業禁止條款將究責、決不寬貸，董事長劉德音亦直言「與事實不符」，指出這半年疫情嚴峻、誰敢離開台灣。近日又有媒體報導台積電高階技術人才跳槽陸晶圓代工廠，並指這群人是「叛將」，讓不少人反彈「乾脆說去對岸工作的全都是叛國賊算了」。

台積電日前才被傳有主管跳槽至中國晶圓代工廠泉芯、並擔任要職，讓外界憂心台積電是否會因此技術外流，台積電不回應這項傳言，但表示對於違反離職後競業禁止約定的行為，若經確認屬實將追究違約責任。《蘋果新聞網》近日又接獲爆料，指陸廠泉芯的技術團隊是來自台積電南科廠，知情人士表示，團隊成員以台積電前主管為首，並包括製程整合人才共20名，目前躲藏在高雄吸收人才，待競業期滿後飛往濟南。

據報導，台積電依然不回應再度爆出的員工跳槽傳言，並重申毋枉毋縱、違約決不寬貸的態度，並強調「我們除採取必要之法律措施外，亦透過組織人員、流程及科技保護智慧財產權以確保競爭力。」至於外界擔心技術恐外流，業界人士則認為台積電應有一套應對方式，應該不用太擔心。對於台積離職員工赴陸工作，不少網友則認為若沒有違約違法，根本不存在「叛將」的說法。

多數人認為人往高處爬很正常「錢付得多就是老大」，而且在沒有違反競業條款的情形下，說穿了不過是換個工作，沒有必要因為是跳槽到對岸就被貼上叛將的標籤，「美國挖人就可以，中國出得起2、3倍不行？」。但也有另一派人認為對岸有飛彈對準台灣，幫他們增進軍武的話當然就等於叛國。

台積電 離職 晶圓代工廠

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