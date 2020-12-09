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新保與肚肚協力挺餐廳數位轉型 力抗疫情衝擊　

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

新保（9925）與智慧餐飲平台商「肚肚」，協力挺餐廳數位轉型。肚肚近日推出超狂方案，繼紓困案結束後，免費出借ipad搭配超低價格月租來協助店家轉型，幫助店家轉型殺出競爭市場。

新保策略聯盟的夥伴肚肚，隸屬於鴻海子公司，以研發能量充沛與創意變革思維等優勢，打造智慧POS點餐系統。有別於其他POS業者，肚肚擁有多店管理功能，並且可支援不同類型出單機，以及客製化介面，使得肚肚成為許多店家首選。

今年餐飲業受到疫情影響，外送平台崛起，業者與消費者之間，實體與虛擬通路的界線逐漸模糊，正改變消費者的購物型態，店家面對新一波趨勢如何成功轉型將是一大挑戰。

新光保全以AIOT（人工智慧結合物聯網）為目標，從去年開始與肚肚進行策略聯盟，共同建構餐飲智慧平台，幫助店家串連線上、線下服務，以及雲端資料整合，目標成為智慧餐飲服務鏈的第一龍頭，搶佔國際市場新商機。

從消費者端來看，肚肚提供提領餐券、手機點餐、外送、外帶、訂候位、多元支付等功能，優化消費者點餐流程；再以使用店家角度來說，肚肚輔助店家串接Uber Eats、Foodpanda、Line熱點等媒介，將數據全集中在單一平台，締造消費性企業一條龍串接服務。

肚肚POS實用的功能與實在的價格，再加上新光保全全國性的專業人員銷售及服務，兩家公司深度合作下，在短短兩年內，除了讓眾多餐飲業者受惠外也備受好評。

肚肚與新保的跨產業合作，除了滿足雙方客群的不同需求外，更能激盪出完善的智慧服務， 期許未來幫助更多的餐飲業主搭上科技趨勢，節省開支，共創雙贏。

餐飲業 保全

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