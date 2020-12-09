誠品書店攜手華為 首度成企業圖書顧問

誠品董事長吳旻潔今（9）日透露，2018年起誠品團隊與深圳華為大學圖書館合作，由誠品擔任圖書顧問和供應商，負責選擇和建置書目；她表示，華為總裁任正非看待誠品書店，他認為，誠品是真正能搜羅全世界各地豐富的書種，可優質呈現、創造氛圍跟體驗的品牌。

吳旻潔提到，與華為的合作自2018年中起，至少會合作五年以上，每年都會由誠品團隊來更換書種，以及負責內部空間的設計，至於是否收顧問費，吳旻潔則表示不方便透露。

誠品書店團隊表示，與華為大學圖書館合作，主要負責書籍選品、採購和全世界集貨；該圖書館約有11萬冊圖書，僅供內部員工閱讀，並鼓勵員工外借書籍，不開放外部使用，也不賣書，更是打破常規圖書館，以「書籍博物館」方式陳列，為策展形式做呈現。

誠品也透露，任正非希望能讓員工自修成長，推動知識文化，才會找來書店和出版社探討。任正非認為，誠品在圖書系統、空間營造、選品採購、美學陳列皆符合需求，最後選擇誠品。

至於選書，誠品表示，任正非不追求時下流行的書籍，所以以經典書籍為主。