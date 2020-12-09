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連中三元！傳力麗打進蘋果耳機AirPods Max供應鏈

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

蘋果美國時間8日推出全新的耳罩式耳機AirPods Max，吸睛外型再度引發果粉騷動！今（9）日傳出國內紡織廠力麗（1444），再度入列AirPods Max供應鏈，負責提供編織耳罩的環保紗線。

而力麗今年已經「連中三元」，一口氣打進蘋果新一代智慧手錶Apple Watch Series 6、智慧音箱HomePod mini、和無線耳機AirPods Max等所有蘋果最新產品供應鏈，成為蘋果最親密的合作夥伴之一。

蘋果繼先前推出耳塞式的真無線耳機AirPods成功引領市場風潮，昨天舉行新產品發表會，再度端出全新的耳罩式耳機AirPods Max，簡約的外型相當吸睛，雖然售價高達18,490元，但由於是全新產品，一推出已經引發果粉在網路上掀起一波搶購潮，傳出目前預購的等上12周才能取貨，可見熱門程度。

而力麗傳出再度雀屏中選，蘋果新AirPods Max的耳罩是採取編織材料，據傳背後的環保紗線就是由力麗提供。

蘋果 AirPods AirPods Max

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