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永豐金：2021上半年台股衝14,800點 空手等萬三再進場

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

永豐金控今（9）舉行「渾身解數，2021，牛（扭）轉乾坤」投資展望會，永豐金首席經濟學家黃蔭基表示，2021年圍繞三個主軸，「一個牛（扭）轉，兩個翻倍，三個亮點」，預期台股2021年在QE饗宴、產業復甦以及疫苗問世下，以2.3倍本淨比、18倍本益比計算，加權指數將來到14,800點的合理評價。

「高點會在明年的上半年」，黃蔭基看台灣2021年經濟成長率估3.7％，認為「明年是景氣復甦的第一年，5G的第二年，護國神山的第三年，未來4年經濟最好的一年」。

而現在是否還可以進場？黃蔭基說，股市要賺錢，空手者現在不建議入場，可以等待股市萬三再進場，現在進場做空不對、做多難睡。

護國神山台積電還可以買嗎？永豐金控認為，半導體本益比30倍已經是相當貴，太貴勢必會回檔。

永豐投顧策略研究處經理楊達康解釋，以三種評價來評估出14800點合理評價，包含股息殖利率、股價淨值比、本益比。

黃蔭基指出，2021年台股高點想法是，台灣疫情輕微，又受惠WFH訂單需求，自口罩、筆電乃至自行車訂單需求激增，加上原有的5G、高速傳輸等晶片需求就已緊俏，2020年前三季上市、櫃公司獲利高達1.69兆，年增率9.2%，企業獲利表現在國際上名列第一，台股投資價值突出。2021年在QE饗宴、產業復甦以及疫苗問世下，以2.3倍本淨比、18倍本益比計算，加權指數將來到14,800點的合理評價。

選股方面，在電子產業部分，受疫情影響，全球5G基站建設延遲，預期2021年全球5G基站仍將成長3成來到112.5萬座，而隨著5G環境逐漸形成，網路流量大幅攀升，寬頻高速規格必須升級，核心網交換器由100G升級至400G、WiFi5也將升級至WiFi6，在此趨勢下，供應鏈上、中、下游互蒙其利，包含上游晶片、中游石英元件及分頻器以及下游組裝廠及測試公司，均可期待。另外，因高速傳輸處理量大幅增加，帶動異質整合需求，有利ABF載板層數上升。

傳統產業部份，有三個趨勢，第一，2020年為資金匯回專法的第一年，台商返台帶動內需，廠辦建設需求將大幅增加，惠及營建、水泥及鋼鐵族群；而綠能為全球共識，台灣自不會缺席。第二，Covid-19疫情後的新常態，民眾願意花更多時間運動，故帶動運動服飾、鞋類商機再起，E-Bike將延續供不應求至2021年；而美國房市大好，可望帶動高階窗簾需求。第三，疫苗終露曙光，全球產業秩序恢復，貨櫃航運、工具機及汽車零組件景氣將自谷底翻揚。

5G 永豐金控

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