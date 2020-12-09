華碩：零組件缺貨 電腦供貨缺口達近三成

品牌華碩（2357）今日公布11月集團營收為397億元，年增高達15%、比上個月396億元略為成長，11月品牌營收為367億元，年增17%。華碩表示，第4季因零組件供應限制，電腦類產品的供應缺口高達近三成，需求可能延續至後續季度。

累計今年前11月華碩集團營收為3,700億元，年增高達16.08%。雙A大搶聖誕旺季，上個月繳出的營收表現均相當搶眼，受惠筆電銷售暢旺，宏碁11月營收達287.19億元，月增12.5%、年增40.6%，為今年單月次高紀錄，惟在零組件缺貨下，壓抑第4季出貨成長動能。宏碁累計今年前11月合併營收為2,487.21億元，年增高達17.9%。

華碩表示，將堅定執行以用戶為核心的產品、銷售及服務，並積極擘畫2021年的營運成長目標。