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中科環差案順利過關 台積電等業者利多

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

因應台積電（2330）等半導體業者製程技術提升、調整化學品項目及用量，中科管理局提出中科台中園區（大肚山彈藥分庫原址）環境影響差異分析報告，今（9）日闖關環評大會，順利過關，也是近期少見僅經歷一次初審、一次大會審查就順利通過的環差案。

今日環評大會中，環評委員主要針對近年園區影響區內女性癌症發生率有提升趨勢提出疑問，是否已做過相關評估？對此開發單位表示，影響區鄰近中火、台中工業區等，且交通移動源匯集，環境暴露來源多，加上影響區醫療資源較多，也可能有癌症病患遷徙到此區的可能性。

此外，檢視園區所有致癌物，與女性子宮頸癌並無連結，增加趨勢是否與園區有關，還需要更多研究資料才能更明確；至於支氣管癌等癌症，經研究不認為與園區排放物相關。

最後環評大會決議修正後通過此案，並請開發單位補充就個別癌症分析說明，納入定稿。

科技部指出，中科台中園區大肚山彈藥分庫原址的園區面積約53公頃，主要引進半導體、精密機械等產業，九成以上已建廠營運，隨著半導體業者製程技術提升，特定化學品用量也隨之增加，因此提出環差變更，這也是該園區第三度因化學品用量變更而提出環差。

科技部表示，為維持我國半導體產業領先趨勢，高科技產業製程持續提升確實有其必要性，中科管理局會針對化學物質進行嚴格控管，將環境影響降到最低。

前次審查過程中，對於環評委員最關切的空汙及水汙問題，中科管理局也特別以台積電汙染處理作法為例，在「全面納管、全面蒐集」的策略下，近年更著手開發更多先進的汙染處理系統，說服環委通過此案。

中科 環評 半導體

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