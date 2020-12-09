日月光報捷 全球首家獲CDP氣候變遷、水安全雙A List

國際氣候變遷專案評比（CDP）於昨（8）日公布全球受評企業的成績，日月光投控（3711）為台灣第一家四度榮獲最高等級A List成績的企業，在受邀評鑑的項目下，更同時獲得水安全評比A List，成為全球半導體產業在氣候變遷與水資源管理行動之領導者。除此之外，更是全球唯一在同年度同時獲得DJSI領導者與CDP A List雙重高度肯定的半導體企業。

日月光投控張虔生董事長表示，非常榮幸自2016年起4度獲得CDP氣候變遷A List的肯定，今年更是從全球超過5,800家的企業中脫穎而出，獲得氣候變遷和水安全兩項評鑑雙重A List的佳績，公司理解氣候變遷與水資源帶來諸多的挑戰和機會，因此我們會更關心此一課題，讓經營與氣候友善相結合、企業體質更韌性，且績效更具成本效益，在全球半導體封測產業上持續發揮正面的影響力。

日月光投控營運長吳田玉指出，為展現朝向低碳及因應氣候變遷之企業成長的承諾，日月光建置多元化的電力供應系統來強化公司的氣候韌性，促進綠色產業和再生能源使用的發展。2019年再生電力占總用電量的14%以上，全球共計7個廠區已100%使用再生電力。

日月光半導體於2014年發行亞洲首檔製造業綠色債券，及2019年日月光投控再次發行第二檔美金3億元之綠色債券。透過綠色債券，日月光創造了全球最大的綠建築之封測廠以及台灣回收使用量最大的中水回收廠，其效益每年可減少超過35萬噸二氧化碳排放，中水回收量累計高達658萬噸。

同時，日月光半導體也採用國際水風險評估工具（Water Aqueduct），模擬極端氣候升溫情境下，企業所面臨之水資源需求壓力，規劃中／長期水資源目標，提升風險調適與韌性能力；並建置中水綠科技環境教育館，使利害關係人也能瞭解企業在水情旱季前所做的努力與成果。因此在氣候變遷評比的11項題組中，日月光有6項獲得領導級的成績；水安全評比的11項題組中更有9項獲得獲得領導級的評價。