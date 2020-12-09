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台積電獲2021 IEEE企業創新獎 7奈米製程受國際肯定

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
台積電獲2021年IEEE企業創新獎。圖／本報系資料照
台積電獲2021年IEEE企業創新獎。圖／本報系資料照

台積電今天宣布榮獲2021年IEEE企業創新獎，因其在7奈米製程技術上的國際領先地位，尤其生產出許多5G行動、具有節能效益與高效能運算優勢的革命性產品，因此國際電機電子工程師學會（IEEE）特頒獎項；台積電也同時表示，5奈米製程已於今年順利量產， 3奈米製程則預計於2022年開始量產。

台積電董事長劉德音博士表示，台積電的7奈米技術為業界最先進的邏輯製程，技術也是首次以開放平台方式提供給全球半導體產業，「非常榮幸獲得IEEE這個獎項的肯定，進一步激勵我們持續探索新方法來協助客戶釋放創新。」

IEEE主席福田敏男博士表示，「IEEE恭喜台積公司獲得2021年企業創新獎，台積公司在7奈 米技術的開發並協助各地晶片設計人員實現創新方面締造了卓越的成就，使其置身於優秀組織的行列，共同為工程領域與全世界做出長遠的貢獻。」

台積電7奈米技術自2018年4月量產以來，已經為數10家客戶的數百種產品生產超過10億 顆的良好裸晶(good die)，同時協助晶片設計人員在許多關鍵技術領域推出創新產品，例如人工智慧、數據中心、先進駕駛輔助系統、高效能運算、5G通訊、以及智慧型手機。

台積電研發費用占營收比重約8%，2019年研 發費用高達美金29億6000萬元，範圍涵蓋了先進邏輯技術、三維積體電路系統整合解決方案、以及特殊製程，3奈米製程預計於2022年開始量產。

台積電 奈米

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