騰輝電子：銅箔基板所需原料大漲兩成 將反映漲價

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）看好明年，展望2021年，將聚焦鋁基板應用面擴大，高頻高速與載板等利基產品積極終端推廣新客戶；大陸電動車市場將帶動散熱應用需求，另外看好5G等通訊板將成為新動能。該公司也表示，公司另一個營運重點在有效降低原物料的大幅漲價及缺貨影響，並且適時反映成本。

該公司強調， 近期原物料價格皆開始大漲，銅箔基板產品所需原料銅箔、玻璃布、樹脂等原料漲幅20-40%不等，因此將預計調整價格適時反映漲價。

騰輝電子-KY 11月營收達3.93億元，月增8.6%，站上近7個月高點。騰輝表示，11月營收成長，主要來自大陸電動車及汽車LED頭燈終端需求，帶動鋁基板與汽車板銷量增加，受惠車用電子等需求逐漸回溫，散熱材料將持續成長，宅經濟與新Intel平台高階高速筆電的訂單成長，也逐月增加了營收貢獻。

騰輝-KY以過去與供應商建立的良好長期夥伴關係及誠信形象，將較大多數的同業受到較小的衝擊。