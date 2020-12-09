台積電獲2021年IEEE企業創新獎 肯定7奈米領先地位

晶圓代工龍頭台積電（2330）於今（9）日宣布，榮獲2021年IEEE企業創新獎，該獎項肯定該公司在7奈米製程技術上的領先地位，協助客戶實現多樣化應用創新。

國際電機電子工程師學會(IEEE)是全球最大的專業技術組織，從1985年設立企業創新獎，每年表彰在其關注領域中卓越創新的企業、政府或學術組織。2021年IEEE企業創新獎強調台積電透過其技術上的領先地位及開放創新平台，生產出許多5G行動、具有節能效益與高效能運算優勢的革命性產品。

IEEE主席福田敏男表示，恭喜台積電獲得2021年企業創新獎，該公司在7奈米技術的開發，協助各地晶片設計人員在創新方面締造卓越成就。

台積電董事長劉德音則指出，台積電領先的技術，結合其專業積體電路製造服務商業模式，體現於7奈米技術上，為業界最先進的邏輯製程技術，首次以開放平台方式提供給全球半導體產業。非常榮幸獲得IEEE獎項肯定，進一步激勵我們持續探索新方法，來協助客戶釋放創新。

台積電7奈米技術自2018年4月量產以來，已為數十家客戶的數百種產品，生產超過10億顆良好裸晶（good die），同時協助晶片設計人員推出創新產品，例如人工智慧、數據中心、先進駕駛輔助系統、高效能運算、5G通訊及智慧型手機等。

台積電強調，該公司為了提供客戶最廣泛且最先進的技術組合，研發費用占營收比重約8%，2019年研發費用高達29.6億美元。憑藉7奈米平台的成功經驗，5奈米製程已於2020年量產，3奈米製程預計於2022年開始量產。