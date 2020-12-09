新思董座林榮堅、弘塑總座石本立 獲傑出總經理獎肯定
社團法人新竹市企業經理協進會理事長謝榮哲表示，第17屆新竹地區傑出經理獎選拔活動結果出爐，將於12月11日舉行的會員大會中頒獎表揚。他說，今年新竹地區的10名「傑出經理」獲獎者，均為一時之選，其專業的表現與成就足為各界楷模與表率。
第17屆新竹區傑出經理選拔結果為：「傑出總經理獎」台灣新思公司董事長林榮堅、弘塑科技（3131）總經理石本立；「傑出研發管理獎」工研院巨資中心組長林昱仁、工研院生醫所組長沈欣欣；「傑出科技管理獎」工研院人力處組長吳素靜、工研院機械所經理王毓琪；「傑出青年經理獎」邑流微測公司共同創辦人李正宇、工研院機械所經理施志軒；「非營利組織管理獎」新竹市基督教女青年會理事長劉曼肅、「社會企業經營管理獎」盛發生物科技公司執行長陳偉誠。
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