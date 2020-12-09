新思董座林榮堅、弘塑總座石本立 獲傑出總經理獎肯定

隨著勞動人口的減少，以及中國和東南亞等新興國家勞動力成本的上升，相當多的生產線上，已經愈來愈依賴工業機器人來進行加工或組裝的製程。因此，工業機器人的市場應用不僅愈來愈廣泛，從2014年開始，每年都還以兩位數的速度增長。

2020-12-08 16:30