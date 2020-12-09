蘋果發表耳罩式AirPods Max 台灣售價1萬8490元

蘋果公司（Apple）今天發表AirPods Max耳罩式無線耳機，可提供高傳真音訊、主動式降噪與空間音訊效果等，台灣售價新台幣1萬8490元，將在台灣開放訂購，明年初開始發售。

根據蘋果發布的新聞稿，AirPods Max搭載40毫米、由蘋果設計的動圈驅動單體，讓每個音符都能精準表達。雙環形釹磁鐵引擎讓AirPods Max的總諧波失真在整個可聽範圍都維持在不到1%。

AirPods Max每個耳罩都搭載蘋果設計的H1晶片，還有客製化聲學設計與先進軟體。晶片有10個音訊核心，每秒各可進行90億次操作，運算音訊技術藉此提供適應性等化功能、主動式降噪、通透模式與空間音訊效果等。

AirPods Max每個耳罩軟墊使用聲學工程記憶泡棉，提供沉浸式音效體驗。受到Apple Watch靈感啟發的數位旋鈕可進行音量控制，並能播放、暫停音訊，跳到下一首、接聽或掛斷電話，也可啟動語音助理Siri。

蘋果全球行銷資深副總裁喬衛克（Greg Joswiak）說，AirPods是全球最受歡迎的耳機，用戶喜愛其毫不費力的設定過程、絕佳的音質與經典設計。透過AirPods Max，蘋果把AirPods體驗帶到精美的耳罩式設計，提供高傳真音訊。

AirPods Max有5款顏色，包括太空灰色、銀色、天藍色、綠色與粉紅色，今天起在Apple Store App、美國蘋果直營店及超過25個其他國家與地區開放訂購。台灣售價新台幣1萬8490元，將於日後在台開放訂購，明年初發售。