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李詩欽捐贈東海高效能雲主機 校園迎接5G、Cloud新時代

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽(左)捐贈雲主機，由東海大學校長王茂駿(右)代表接受。記者宋健生／ 攝影
台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽(左)捐贈雲主機，由東海大學校長王茂駿(右)代表接受。記者宋健生／ 攝影

台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽，今（8）日以東海大學第12屆校友身份，透過東海大學學術發展文教基金會，指定捐贈價值近1,500萬元的高效能雲設備給東海母校。

東海大學表示，這批捐贈的雲主機可強化未來發展5G、IoT、AI、Cloud的軟硬體設施，建構新世代資通訊人才創新研發的搖籃，提供虛擬電腦教室、雲端開發平台、多工高速運算等服務，讓東海在新一代創新技術領域發展如虎添翼。

捐贈典禮由東海大學董事長暨學術發展文教基金會董事長吳清邁、東海大學校長王茂駿，與李詩欽共同主持。東海大學校友總會理事長卓春英，以及英業達集團、台灣區電機電子工業同業公會等業界代表共同見證。

這批由李詩欽捐贈東海大學的雲主機設備，由英業達集團與無敵科技專業團隊協助安裝。捐贈的項目包括20片RTX-8000高速繪圖卡，與對應安裝的多核心高時脈運算伺服器5台。

每台主機均安裝768GB記憶體及Intel第二代Xeon Gold可擴充處理器2顆，這個處理器格外著重於平行運算與機器學習領域，尤其內建的Intel Deep Learning Boost功能，相較於前一代處理器，可加速資料處理搬移最高四倍的效能。

此批捐贈，還包含全快閃儲存陣列，儲存容量達60TB硬碟空間，及相關備份軟體授權，讓系統能充分發揮效能。

王茂駿指出，李詩欽在七年前也曾捐贈800萬元的雲端主機，當時為東海大學發展「東海雲」打下良好基礎。今日再度捐贈價值1,500萬元的雲端主機，更進一步將「東海雲」推向「A雲」，對推動智慧校園如虎添翼。

李詩欽表示，雲端計算在過去不受重視，許多大公司都不願意投資，但時至今日已成為未來的趨勢。雖然這幾年雲端計算蓬勃發展，不過現在只是個開始，未來無論教育、企業或國家，雲端計算皆為其核心的競爭優勢。

東海大學 雲端 李詩欽

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