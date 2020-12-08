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臉書看好亞太區成長動能 第3季活躍用戶逾7億

中央社 / 台北8日電

社群平台臉書Facebook）今天舉行亞太區媒體日線上活動，分享防疫應變措施及最新趨勢觀點；臉書看好亞太區仍然是成長動能，今年第3季每日活躍用戶數已達7.27億。

臉書引述研究與顧問機構GSMA行動智庫（GSMAIntelligence）報告指出，到2025年，亞太地區將占全球新增行動用戶約一半的人數。

觀察2020年趨勢後，臉書發現，消費者行為受疫情影響，在生活、工作和購物型態有重大改變。由於人們變得更依賴線上服務來滿足每天在家的生活需求，數位轉型的意識逐漸抬頭。

臉書進一步指出，企業正快速轉型至電子商務，並且需要發展線上的品牌視覺識別，同時也有越來越多跨境商機湧現。

此外，臉書與世界銀行及經濟合作暨發展組織（OECD）合作，針對擁有臉書粉絲專頁的中小企業進行調查，透過每月調查的方式，了解正遭受疫情影響的中小企業需求。

根據調查結果，全球有15%的中小企業關閉營運，而重新營運和順利度過危機的中小企業正面臨財務壓力與消費者需求降低的狀況。

調查結果也顯示，亞太區有55%中小型企業表示受疫情影響，導致銷售下降；但仍有過半數的企業主對於前景感到樂觀。在東亞與太平洋地區，45%的中小企業透過數位管道創造超過1/4的營收。

疫情 臉書 Facebook

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