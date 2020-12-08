聯發科執行長蔡力行：新一代旗艦5G晶片 明年春節前問世

隨各國加速第五代行動通訊（5G）基礎布建，國內手機晶片設計龍頭聯發科執行長蔡力行 昨(8) 日出席 IEEE 全球通訊會議後透露，預估明年全球5G手機滲透過可接近五成、2023年將達六成之高，這也意謂聯發科明年仍會加速5G手機晶片布局。

稍早台積電在法說會中預估，今年全球5G手機滲透率約17%，雖然受到新冠肺炎疫情影響，全球智慧型手機罕見衰退，但5G手機滲透率仍如預期持績推進。

蔡力行表示，今年5G 手機滲透率達 18%，比年初預期高。他預估明年會持續拉升，到後年就會達49%，2023年會更快速拉升至近 60%。

由於5G手機傳輸速度比4G快近100倍，且具備高頻寬、低延遲特性，除了推升5G手機滲透率快速提升外，很多應用如物聯網、智慧工廠、智慧家庭、智慧醫療及車載資資通訊等應用將百花齊放，估計造福全球70億人口，也為包括聯發科等IC設計業帶來龐大商機。

據了解，聯發科目前在相關領域都已成立研發團隊，並透過公司建立的整合異質晶片技術，與國內晶圓代工廠和封裝廠合作，協助重要廠商進行系統單晶片開發，緊緊抓住這股即將爆 發的商機。

至於聯發科在5G手機晶片布局，蔡力行昨天也展示由聯發科與OPPO合作的最新5G手機，預估最快明年首季、農曆年前就會上市，這款手機就是搭載聯發科最新的5G 旗艦級晶片。

至於6G發展，蔡力行表示，因全球標準還處於制定階段，目前聯發科還在探索中，但公司已投入研發，因5G 還有很多技術尚未成熟與商業化，目前公司會先積極布局5G相關晶片。

市場點名聯發科將成台灣第二個台積電，蔡力行表示，台積電、聯發科在半導體業專注不同領域，台積電為晶圓代工，提供全世界領先的製程技術，也做得相當成功，且比聯發科大很多，聯發科還有很大的進步空間。