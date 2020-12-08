新冠病毒防疫考量 華新集團PSA尾牙喊卡
科技業又一大集團響應新冠病毒防疫，華新集團旗下PSA（華科事業群）尾牙也喊卡，據了解近期PSA華科事業群董事長焦佑衡已在內部下達指示，不過在員工關注的尾牙抽獎活動方面仍將採線上直播方式進行。
近期新冠病毒國外疫情頻傳，電子五哥紛紛取消大型尾牙活動，國內12月起也加強防疫，華新集團旗下PSA原先規畫因今年集團業績成長將擴大舉辦尾牙，但也在防疫考量下不得不喊卡，不過，據了解，抽獎活動仍計畫用線上方式進行並由單位主管代表抽獎。
華新集團旗下之PSA華科事業群範圍涵蓋被動元件、半導體、印刷電路板等領域，集團企業員工總數超過四萬人，集團重要指標廠包含瀚宇博、精成科、華新科等，先前較大陣仗舉辦尾牙是在2018年。
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