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TBC推機上盒錄影神器 電視節目不再怕漏看

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣第三大有線電視多系統業者（MSO）台灣寬頻通訊（TBC）宣布在4K安卓機上盒上推出DVR Plus超級錄影神器服務，讓機上盒功能再次升級。收視戶邊看4K畫質升級輸出的直播節目或線上隨選影音強片，可邊錄下電視頻道正在播放的節目內容，上市期間也限量加碼升級容量為1TB的錄影裝置。

4K安卓機上盒新上市的DVR Plus超級錄影功能，讓用戶自己掌控看電視的時間。看電視直播時可隨時暫停、回播看精彩畫面，或快轉畫面到實況節目正在同步播出的時間點。錄影功能可以即時錄影或預約錄影，不但會單集追錄，還可以自動搜尋重播時段追錄2週，或是看A錄B，或同時預錄兩個節目。

TBC執行長陳振珉表示，4K安卓機上盒增加DVR錄影服務，是把看電視的決定權交到觀眾的手上。100多個電視頻道就是最大的片庫來源，收視戶自行錄製自己的片庫，而且還是4K訊號升級的超高畫質，一個按鍵即可在兩種模式間切換，讓有線電視和OTT相輔相成。

有線電視 4K畫質 機上盒

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