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孫運璿冥誕「老五」、「老六」再合作 目標能源獨角獸

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

「永遠的行政院長」孫運璿今（8）日107歲冥誕，其生前曾擔任台電總經理並推動工研院誕生，因而把台電與工研院稱作四個孩子外的老五、老六，台電繼2015年首度「兄弟攜手」與工研院簽訂創新策略夥伴合作意向書(MOU)，5年後再次回到孫運璿科技人文紀念館續簽合作。經濟部次長曾文生表示，期許雙方打造能源平台、培養出台灣能源獨角獸。

台電今日於孫運璿科技人文紀念館與工研院續簽創新策略夥伴合作意向書，由台電總經理鍾炳利及工研院院長劉文雄代表簽署MOU。此次續簽MOU以數位轉型、綠能永續為方向，擴大為「技術研發」、「人才培育」、「事業共創」、「國際鏈結」四大議題面向合作。

其中，技術研發合作部分，包含智慧電網、儲能技術、數位電力、能源環境、創新能源科技與系統、通訊技術、資安與雲端技術及其他電業領域應用技術等8項領域；另外，為培育我國電業領域人才，雙方也將共同推動人員交流及培養電業領域人才。

曾文生表示，日韓等國陸續宣布2050年達到零碳排，台灣已在上次大選前就開始關注；雖然目前各國尚未提出明確路徑，但可見得2021到2030年將是減碳關鍵時刻，電力事業必須與資通訊合作，進一步產業化，才能面對挑戰。他希望工研院能像當年帶領台灣半導體產業發展一樣，在能源領域的發展方免，也能夠做出重要貢獻。台電則是期許有效地設計出交易市場，讓新技術能在平台上發揮，養出「獨角獸」。

台電指出，5年前首次與工研院合作，以節能、綠能為主題，簽訂「國際資訊研討會」、「技術媒合研討會」、「成果發表會」等面向交流，5年期間台電共與工研究合作超過50個研究計畫，其中如智慧電網領域，今年底已正式完成100萬戶低壓民生用戶智慧電表佈建；也針對智慧配電系統合作，共同應用人工智慧與大數據分析，縮短停電時間，並與工研院合作推動電力物聯網試行計畫。綠能部分，台電現也正與工研院合作於東北角海域進行波浪發電評估研究。

工研院 台電 綠能

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