威盛推輕薄型車載系統 助尖端自駕、車輛安全應用發展

威盛（2388）於今（8）日宣布，推出Mobile360 L900輕薄型車載系統，可為新創公司和開發人員加速尖端自動駕駛與車輛安全創新的上市時間。

威盛Mobile360 L900，搭載輝達Jetson TX2模組，可提供自動駕駛、駕駛人輔助和操作員安全應用所需的先進運算、圖形和AI效能。同時，該產品也支援9個車載級攝影鏡頭，並整合ADAS、環視監控與駕駛人監控系統（DMS）功能，以滿足目標使用案例的特定安裝需求。

威盛全球行銷副總Richard Brown提到，威盛Mobile360 L900使尖端自動駕駛和車輛安全應用的開發人員，能夠藉由一款既可用於樣本製作及大量生產的強固系統平台，縮短其創新產品的上市時間。憑藉其先進效能和9個車載級攝影鏡頭的支援，該系統具備極複雜行動應用所需的可擴充性。