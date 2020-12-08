中華電仍辦小規模尾牙 改為「直播抽獎」

多家大型企業已經決定年末不辦尾牙，中華電信今（8）日宣布，確定改為各單位分散舉辦，但是還是會有員工最期待的尾牙抽獎活動，將改為線上直播方式。

中華電信表示，由於時序進入冬季，大規模聚餐恐造成人潮長時間近距離接觸，易引發接觸感染，在關懷員工健康的優先考量下，今年尾牙將取消大規模集會，改由內部各單位分散舉辦，舉行方式將隨時遵照疫情指揮中心的最新指示辦理。目前內部要求現階段每梯次聚餐人數以100人為限，且隨時依最新的防疫指示機動調整。

至於尾牙抽獎活動，也將改採線上直播抽獎的方式進行，中華電信董事長謝繼茂表示，謝謝同仁一年來的打拼與辛勞，雖然尾牙餐會因防疫緣故改為小規模舉辦，但公司感謝員工的心意不變，尾牙獎項與相關福利完全不縮水，線上抽獎直播也可能會有加碼。