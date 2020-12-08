中華電取消大規模尾牙 董座強調獎項福利不縮水

近期進入歲末年終的尾牙春酒旺季，企業也慎重評估在新冠肺炎期間，大型集會的尾牙規劃是否如就，中華電信（2412）今天向員工宣布，尾牙將取消大規模集會，改由內部各單位分散舉辦，中華電信董事長謝繼茂強調，公司感謝員工的心意不變，尾牙獎項與相關福利完全不縮水。

中華電信總公司行政暨資產管理處向員工發出訊息表示，由於時序進入冬季，大規模聚餐恐造成人潮長時間近距離接觸，易引發接觸感染，在關懷員工健康的優先考量下，今年尾牙將取消大規模集會，改由內部各單位分散舉辦，員工關心的尾牙抽獎活動各機構仍會擇期辦理。

同時附上董事長謝繼茂表示，「謝謝同仁一年來的打拼與辛勞，雖然尾牙餐會因防疫緣故改為小規模舉辦，但公司感謝員工的心意不變，尾牙獎項與相關福利完全不縮水。」

日前台灣大哥大（3045）表示，由於國際新冠肺炎疫情仍嚴峻，並且境外移入病例持續增加，為了考慮公司同仁的安全決定取消2020大型尾牙，改為由各部門舉行聚餐活動，以減少公司同仁感染新冠狀肺炎的機率。

遠傳（4904）歷年是以春酒的形式慰勞員工，並未辦尾牙，而明年3、4月舉行的春酒，目前則已在籌辦中。