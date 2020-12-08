亞太電信攜手5G加速器團隊 布局智慧醫療

亞太電信（3682）強攻數位經濟及企業專網，衝刺數位經濟業務，今年前3季數位經濟業務成長106%，亞太電信更攜手5G加速器團隊，布局智慧醫療，讓5G智慧醫療潛力應用落地台灣市場。

亞太電信表示，隨著全球5G發展，加上疫情催化，帶動新型態智慧生活的需求，加速企業數位轉型，亞太電信看準數位經濟浪潮，鏈結母集團豐沛資源，超前部署5G企業專網，拓展5G應用生態圈，引領產業技術創新，並衝刺ICT、IoT及智慧應用等數位經濟業務，今年累積前3季數位經濟營收較去年同期大幅成長106%。

亞太電信表示，鼓勵新創團隊並積極發展5G智慧應用，並推動5G智慧醫療潛力應用，已經將5G加速器培育新創團隊「奇翼醫電」的AI智慧穿戴微健檢裝置「BEATINFO 心率傳輸組」上架至亞太電信全台指定門市，成為業界第一個扶植新創團體，從培育孵化到落地的成功案例。

亞太電信強調，「亞太電信5G創育加速器計畫」邁入第二期，報名團隊超過400家，順利完成28家培訓，提供國內外新創團隊5G測試環境及輔導課程，也加速亞太電信的產業佈局。

亞太電信昨日也鏈結鴻海（2317）母集團資源，超前部署5G企業專網，與富鴻網一起展示O-RAN Small Cell領導業界標準、一條龍端到端的5G小型基站設備與企業專網的專屬網路設備。

亞太電信指出，企業專網案例已攜手IC封測大廠矽格（6257），導入5G專網部署，運用5G特性，發展AGV車隊、混合實境（MR）技術，導入智慧製造相關應用，建立高度人機協同與高效作業環境；接下來也拓展至半導體、石化業、封測業、製造業等領域，擴大企業專網市場。