TBC推4K安卓機上盒錄影神器 看電視決定權交給觀眾

台灣第三大有線電視多系統營運商TBC宣布，在4K安卓機上盒上推出DVR Plus超級錄影神器服務，讓機上盒功能再次升級。收視戶不但可以邊看4K畫質升級輸出的直播節目或線上隨選影音強片，還可邊錄下電視頻道正在播放的節目內容。

TBC表示，4K安卓機上盒新上市的DVR Plus超級錄影功能，讓平時忙於工作的人可以更輕鬆的掌控看電視的時間。除了看電視直播時可隨時暫停、回播看精彩畫面，或快轉畫面到實況節目正在同步播出的時間點，讓你收看節目零時差回來後追回，錄影功能同樣讓人激賞，可以即時錄影，還可預約錄影，不但會單集追錄，還可以自動搜尋重播時段追錄2週，不會錯過任何一集的精采劇情，而且可以看A錄B，也能同時預錄兩個節目，讓民眾在休閒、假日時，可以徹底在家享受，一次看個夠，自己錄製愛看的節目或影片，做成自己的隨選影片清單。

TBC執行長陳振珉表示，4K安卓機上盒增加DVR錄影服務，是把看電視的決定權交到觀眾的手上，透過遙控器直接掌握要看什麼、什麼時候看。有線電視收視戶可以透過電子節目表，將喜愛的節目用DVR通通錄下來，100多個電視頻道就是最大的片庫來源，收視戶自行錄製自己的片庫，而且還是4K訊號升級的超高畫質。

TBC宣布，推出優惠方案，即日起凡新申辦200M（含）以上指定專案，即可享有使用藍牙語音遙控器的4K安卓機上盒以及DVR Plus超級錄影神器，1G專案上網換算每月只要889元。