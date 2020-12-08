聯發科連莊 獲GSA亞太傑出半導體企業獎

全球半導體聯盟（GSA）宣布，該單位頒發2020年度「亞太傑出半導體企業獎」，獲獎單位是聯發科（2454）。

GSA獎項主要表彰從卓越領導力到財務成就，及產業總體尊敬度等多元面向成就表現卓越的全球半導體公司。其中今年度最受尊敬上市半導體公司獎（年營業額超過50億美元），是頒給輝達，而最受尊敬上市半導體公司獎（年營業額在10億到50億美元間），是頒給邁威爾科技（Marvell）。

另外，GSA頒發最受尊敬上市半導體公司獎（年營業額在5億到10億美元間），是頒給Inphi Corporation，而最受尊敬新興上市半導體公司獎（年營業額在1億到5億美元間），是頒給萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）。

同時，GSA也頒發亞太傑出半導體企業獎，獲獎者是聯發科，至於歐洲、中東及非洲傑出半導體企業獎，則是頒給意法半導體。

聯發科過去多次榮獲GSA頒發亞太傑出半導體企業獎，去年該獎項也由聯發科拿下，今年是連莊，而總共在過去12年當中，該公司已拿下8次這個獎項。