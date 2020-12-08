聯發科連莊 獲GSA亞太傑出半導體企業獎
全球半導體聯盟（GSA）宣布，該單位頒發2020年度「亞太傑出半導體企業獎」，獲獎單位是聯發科（2454）。
GSA獎項主要表彰從卓越領導力到財務成就，及產業總體尊敬度等多元面向成就表現卓越的全球半導體公司。其中今年度最受尊敬上市半導體公司獎（年營業額超過50億美元），是頒給輝達，而最受尊敬上市半導體公司獎（年營業額在10億到50億美元間），是頒給邁威爾科技（Marvell）。
另外，GSA頒發最受尊敬上市半導體公司獎（年營業額在5億到10億美元間），是頒給Inphi Corporation，而最受尊敬新興上市半導體公司獎（年營業額在1億到5億美元間），是頒給萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）。
同時，GSA也頒發亞太傑出半導體企業獎，獲獎者是聯發科，至於歐洲、中東及非洲傑出半導體企業獎，則是頒給意法半導體。
聯發科過去多次榮獲GSA頒發亞太傑出半導體企業獎，去年該獎項也由聯發科拿下，今年是連莊，而總共在過去12年當中，該公司已拿下8次這個獎項。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言