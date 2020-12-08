台達8K投影跨界文物藝術 展演故宮國寶雋永之美

國立故宮博物院邀請台達電（2308）旗下台達電子文教基金會攜手合作「國寶新視界8K影片」系列放映，8日於故宮文會堂舉行發表會。

從故宮數位典藏中特選出最具代表性的書畫、雕刻及藏經，以全世界亮度最高的8K投影機結合數位科技，讓8K投影技術特有的壯闊且唯美效果，能更精細的呈現故宮國寶真跡之美。台達創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華與故宮博物院副院長余佩瑾共同出席，一同感受瑰寶文物在8K細緻畫面下，更為栩栩如生的震撼。

鄭崇華表示，台達8K投影技術廣泛應用於藝術領域，過去曾搭配美術展出和音樂、舞蹈表演，帶給觀眾銳利又清晰的藝術神韻和肢體律動畫面，聯合打造視覺與聽覺的饗宴。很榮幸本次能受故宮邀請，於「國寶新視界8K影片」計劃中提供8K投影設備，將國寶的精緻細節完整地呈現在500吋大屏幕上，讓民眾不用排隊也能看到文物精彩的紋理，進而觸發大眾對文物的全新探索。

故宮博物院院長吳密察表示，故宮長期以來嘗試轉型成「21世紀的博物館」，透過數位科技，打破空間的侷限性，本次特選出六件最具代表性的典藏文物，讓更多人能夠親近館藏。他非常感謝台達提供領先全球的8K投影機，放大國寶層次分明的精緻細節，為文物們注入新生命。

故宮多年來執行國家數位典藏計畫，這次掌握人文科技發展契機，發起8K影片拍攝計劃，欲透過8K數位科技，引起觀眾對文物的新感動。其中廣為人知的翠玉白菜、肉形石、龍藏經，以及享有「鎮院三寶」之美名的范寬《谿山行旅圖》、郭熙《早春圖》、李唐《萬壑松風圖》，一共六件典藏被列為8K拍攝作品。三幅水墨畫在8K優於一般高清畫質16倍的超清晰影像下，顯得更雄偉深邃，民眾也能近距離細細品味傳統藝術。