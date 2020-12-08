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打贏兩岸消耗戰？國軍首要戰勝的，並非外在敵人

房地產七年聞風不動 央行這次出手恐造成預期心理扭轉

台灣業界之首 台達電榮獲CDP雙「A」領導級企業　

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

CDP（原碳揭露專案）評鑑今（8）日公布2020年氣候變遷報告，台達電（2308）在其企業「氣候變遷 」與「水安全 」兩大環境主題評鑑結果中，均獲得頂尖評級「A」領導級殊榮，為本年度CDP評鑑的全球9,600家企業中，台灣業界首度獲得雙「A」的領導級企業之一。

台達永續長周志宏表示，台達長期關注氣候變遷，積極參與國際倡議活動，於2015年簽署《We Mean Business》，2017年通過SBTs（Science Based Targets；SBTs）科學化減碳目標，承諾2025年的碳密集度相較2014年下降56.6%，並在2018及2019年連續兩年達成科學減碳階段性目標。

台達電也非常重視水安全議題，除透過基金會公益巡演8K環境紀錄片《水起．台灣》，呼籲大眾重視水資源的可貴，及在COP 25周邊會議分享節水實踐與教育推廣之外，內部也以效率提升與調適並重的方式，完善水資源風險評估流程，並承諾2020年用水密集度相較2015年下降30%，透過雨水貯留利用、冷凝水回收、合理用水管控等做法，2019年用水密集度已下降24.6%，今年各廠區亦可望達標。很榮幸這些努力與成果，成為台達在CDP等重要國際評比脫穎而出的關鍵。

台達電在2015年簽署《We Mean Business》，承諾「企業自主減碳」、「揭露氣候變遷資訊」、「參與氣候政策」，除了2017年通過並執行SBT科學化減碳目標外，亦積極導入氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures；TCFD），評估氣候變遷對台達造成的風險及機會。

此外，透過不斷創新，台達持續提供高效電源產品協助全球客戶節電，2010年至2019年，累計節省314億度電，約當減少1,674萬噸碳排。這些數據均經過第三方查證或確信，資訊透明度高。

今年台達電以桃園廠為示範基地，優先建立「台達水風險評估系統」，以廠區可接受的各項用水門檻做為風險評估依據，同時針對該地區未來發展與自身成長，進行缺水風險的情境模擬與推估，透過回收水提升及備援水源調度措施等，強化區域水資源韌性，明年將擴大導入全台廠區，達到永續用水目的。

台達電 氣候變遷 減碳

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