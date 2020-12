台灣業界之首 台達電榮獲CDP雙「A」領導級企業　

CDP(原碳揭露專案)評鑑今(8)日公布2020年氣候變遷報告,台達電(2308)在其企業「氣候變遷 」與「水安全 」兩大環境主題評鑑結果中,均獲得頂尖評級「A」領導級殊榮,為本年度CDP評鑑的全球9,600家企業中,台灣業界首度獲得雙「A」的領導級企業之一。

台達永續長周志宏表示,台達長期關注氣候變遷,積極參與國際倡議活動,於2015年簽署《We Mean Business》,2017年通過SBTs(Science Based Targets;SBTs)科學化減碳目標,承諾2025年的碳密集度相較2014年下降56.6%,並在2018及2019年連續兩年達成科學減碳階段性目標。

台達電也非常重視水安全議題,除透過基金會公益巡演8K環境紀錄片《水起.台灣》,呼籲大眾重視水資源的可貴,及在COP 25周邊會議分享節水實踐與教育推廣之外,內部也以效率提升與調適並重的方式,完善水資源風險評估流程,並承諾2020年用水密集度相較2015年下降30%,透過雨水貯留利用、冷凝水回收、合理用水管控等做法,2019年用水密集度已下降24.6%,今年各廠區亦可望達標。很榮幸這些努力與成果,成為台達在CDP等重要國際評比脫穎而出的關鍵。

台達電在2015年簽署《We Mean Business》,承諾「企業自主減碳」、「揭露氣候變遷資訊」、「參與氣候政策」,除了2017年通過並執行SBT科學化減碳目標外,亦積極導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures;TCFD),評估氣候變遷對台達造成的風險及機會。

此外,透過不斷創新,台達持續提供高效電源產品協助全球客戶節電,2010年至2019年,累計節省314億度電,約當減少1,674萬噸碳排。這些數據均經過第三方查證或確信,資訊透明度高。

今年台達電以桃園廠為示範基地,優先建立「台達水風險評估系統」,以廠區可接受的各項用水門檻做為風險評估依據,同時針對該地區未來發展與自身成長,進行缺水風險的情境模擬與推估,透過回收水提升及備援水源調度措施等,強化區域水資源韌性,明年將擴大導入全台廠區,達到永續用水目的。