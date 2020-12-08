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打贏兩岸消耗戰？國軍首要戰勝的，並非外在敵人

房地產七年聞風不動 央行這次出手恐造成預期心理扭轉

微星深圳廠高階顯卡遭竊100多片 凸顯產業供不應求

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
輝達（Nvidia）新一代RTX 30系列顯卡嚴重缺貨，引發宵小鋌而走險。中國大陸媒體報導，電競大廠微星（2377）深圳廠所生產的RTX 3090高檔顯示卡，有逾百片市售成品遭不法分子竊取。示意圖。（本報系資料庫）
輝達（Nvidia）新一代RTX 30系列顯卡嚴重缺貨，引發宵小鋌而走險。中國大陸媒體報導，電競大廠微星（2377）深圳廠所生產的RTX 3090高檔顯示卡，有逾百片市售成品遭不法分子竊取。示意圖。（本報系資料庫）

輝達（Nvidia）新一代RTX 30系列顯卡嚴重缺貨，引發宵小鋌而走險。中國大陸媒體報導，電競大廠微星（2377）深圳廠所生產的RTX 3090高檔顯示卡，有逾百片市售成品遭不法分子竊取，微星目前已向中國公安報案，並懸賞獎金人民幣10萬元，要早日抓到竊賊，由於遭竊數量僅百片，損失金額不大。

輝達2020年9月推出新一代旗艦顯示卡RTX 3090，起跳價1499美元，由於新冠肺炎疫情持續延燒，帶動宅經濟的電競需求一波接著一波，輝達的新顯示卡上市初期就鬧缺貨，輝達甚至預估，缺貨情況要到2021年第1季才會舒緩。

中國大陸媒體報導，微星深圳子公司恩斯邁電子（深圳）有多達「40箱」RTX 3090顯卡遭竊，但微星母公司予以駁斥，強調數量有誤。供應鏈人士指出，微星這次遭盜的顯卡，疑似是在向海外發貨之前、在集貨中心時遭竊取，初步懷疑，是外部熟知物流過程的人士所為，初估遭竊數量約在100片左右，按市價估計金額超過400萬元。

微星 輝達

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