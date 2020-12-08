台積電、世界齊創收盤新高 市值合增2,773億
台股今（8）日續創收盤歷史新高，收在14,360.4點，權王台積電（2330）是領軍上衝的重要動能，股價開平震盪後收高，終場收在524元，創收盤歷史新高，上漲10元，市值飆上13.58兆元；世界先進（5347）更是強勢收在漲停125.5元，上漲11元，刷新歷史天價，兩家公司今日市值合計增加2,773.33億元。
晶圓三雄今日早盤表現並不同調，以世界的表現最為亮眼，早盤以115.5元開高後走高，一路衝上漲停125.5元鎖死到終場，單日市值增加180.29億元至2,056.94億元；統計今年來，世界股價上漲46.2元，漲幅58.25%，市值增加757.21億元。
台積電今日以平盤514元開出，早盤遭遇賣壓，一度下滑至509元，之後在買盤進場下推升股價翻紅，一度拉升至525元，刷新歷史天價，終場收在524元，上漲10元，漲幅1.94%；市值增加2,593.04億元至13兆5,875.29億元；統計台積電今年來股價上漲193元，漲幅58.3%，市值增加5兆45.67億元。
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