群聯11月營收42.18億元 月減5.17%

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務廠商群聯電子（8299）於今（8）日公佈11月營運結果，合併營收為42.18億元，較上月下滑5.17%，也較去年同期下滑3.72%，累計今年前11個月營收達443.22億元，年增率將近10%，刷新歷史同期新高。

群聯董事長潘健成表示，今年因COVID-19疫情的因素，整體儲存需求分別出現不同程度的影響，例如消費應用市場需求遞延、車載系統需求遞延、NB市場需求上升、教育市場需求上升、遊戲機市場需求上升、伺服器市場需求上升、以及嵌入式系統市場需求遞延等。所幸群聯因在各種儲存應用市場佈局完整，即便市場變幻莫測，整體營收與獲利依舊能維持一定的水準甚至成長，這便是群聯佈局有成以及長期穩健的最佳證明。

群聯表示，與去年同期比較，11月SATA及PCIeSSD控制晶片總出貨量成長近43%，創單月歷史新高；eMMC記憶體成品總出貨量也受惠於嵌入式應用市場的持續回溫而成長超過250%。

此外，統計今年前11個月的總出貨量年增率，SSD及eMMC記憶體模組總出貨量成長將近25%，刷新歷史同期新高；PCIe SSD控制晶片總出貨量成長近87%，創歷史同期新高；工規控制晶片總出貨量成長將近19%，再次創歷史同期新高；記憶體總位元（Total Bits）成長近10%，也同樣刷新歷史同期新高。

總觀整體出貨量的成長，顯示PCIe SSD持續滲透各種儲存應用市場已成主流趨勢，再加上PCIe SSD在PC OEM的占比也持續攀升，都將直接與間接貢獻群聯高階產品的營收與獲利。